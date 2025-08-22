В Орловской области сократилось число торговцев алкоголем

Однако алкогольный рынок все еще представлен 1200 магазинами.

Вопрос о реализации регионального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции был рассмотрен на расширенном заседании комитета по экономике Орловского облсовета народных депутатов. Напомним, что в предыдущем году региональный парламент принял так называемый закон о «наливайках», который ограничил работу торговцев, продающих алкоголь в помещениях многоквартирных домов или вблизи от них.

С 1 сентября 2024 года в Орловской области вступили в силу ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Как сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора, для обеспечения тишины и покоя граждан в регионе было установлено ограничение времени с 21.00 до 10.00 в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Данные ограничения совпали с общими ограничениями времени продажи алкоголя в магазинах, действующими в регионе с 16 октября 2017 года.

И вот теперь в рамках заседания профильного комитета были озвучены некоторые цифры. Выяснилось, например, что количество торговцев алкоголем в регионе снизилось. В марте 2025 года, по информации регионального департамента промышленности и торговли, розничный сегмент алкогольного рынка Орловской области был представлен 1225 магазинами и 208 объектами общественного питания. Данную деятельность осуществляли 206 организаций, имеющих 223 лицензии.

А теперь на заседании парламентского комитета глава указанного департамента Анатолий Новиков сообщил, что алкогольный рынок Орловской области в настоящий момент представлен 1204 магазинами и 192 объектами общественного питания, деятельность по продаже алкогольной продукции осуществляют 202 организации на основании 215 лицензий. По его словам, усиление регулирования и ужесточение контроля за продажей алкоголя в регионе направлены на обеспечение общественной безопасности и защиту здоровья населения.

«Продажа алкоголя в регионе ограничена периодом с 21 часа до 10 утра около жилых зданий в радиусе минимум 50 метров от стены в любой точке периметра здания по прямой линии без учета искусственных и естественных преград, при этом запрет поддерживается автоматизированными системами кассовых аппаратов. В частности после ввода временных ограничений число объектов, торгующих алкоголем в жилых зонах, сократилось на 14 единиц», – добавили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»