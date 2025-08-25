Депутаты призвали к ответу строителей школы на Зеленина

Доклад о выявленных нарушениях прозвучал на заседании профильного комитета облсовета.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Орловской области Надежда Кутузова выступила с докладом на расширенном заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов. Она озвучила итоги проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина в городе Орле. Финансировался объект в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Надежда Кутузова проинформировала о том, что проверка выявила неэффективное использование бюджетных средств и ряд иных нарушений, – сообщила пресс-служба регионального парламента. – Общая стоимость проекта превысила 1,28 миллиарда рублей. Подрядчик – ООО «Техспецкомплект» – не выполнил работы на сумму 2,5 миллиона рублей. В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ работы на объекте на сумму более 30 миллионов рублей выполнены подрядчиком с отступлением от требований строительных норм и правил и положений проектно-строительной документации».

По мнению аудиторов, подрядчик некачественно выполнил ряд работ на объекте, в том числе работ по устройству пожарно-охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и дымоудаления, сети Интернет и IP-телефонии, измерительного комплекса учета газа, сетей водоснабжения и водоотведения. Как результат – на момент проверки данные системы «не функционировали» надлежащим образом. В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком при исполнении муниципального контракта на сумму 23,26 миллиона рублей были изменены существенные условия контрактов, а именно «осуществлена замена товаров без обоснования, что характеристики являются улучшенными».

Кроме того, заказчик опоздал с оплатой за поставленный товар на сумму 58,723 миллиона рублей. Как следует из отчета КСП, оплата была произведена с нарушением установленного срока «в связи с несвоевременным доведением финансирования главным распорядителем бюджетных средств». В нарушение статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ, подрядчик поставил оборудование для оснащения объекта, произведенное в иностранных государствах, которые не включены в перечень дружественных России государств, на общую сумму 14 ,116 миллиона рублей. Значительная часть имущества школы, на сумму около 176 миллионов рублей, не была принята на баланс из-за отсутствия технической документации и сертификатов, а гарантийные сроки на оборудование истекли еще до начала его полноценного использования.

«Одновременно было озвучено, что имеется независимая гарантия от двух банков на общую сумму 92 миллиона рублей, – добавили в пресс-службе Орловского облсовета. – Банковская гарантия на сумму 50 миллионов рублей уже поступила от банка ВТБ, также имеется гарантия Промсвязьбанка на 42 миллиона рублей, по которой иск удовлетворен. Депутаты настаивают на жесткой оценке действий подрядчика и заказчика и требуют привлечения виновных к ответственности для недопущения подобных ситуаций в будущем».

