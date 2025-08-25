Под Орлом ограничат движение на переезде

Так будет несколько дней.

Ограничения вводятся на железнодорожном переезде, который находится в Орловском муниципальном округе на трассе ««Орёл-Тамбов» – Хотетово — Гагаринка». Они будут действовать 26 и 27 августа с 6 до 17 часов.

Транспорт будут пропускать, но только по одной полосе.

Ограничения вводятся в связи с неотложными работами по ремонту пути, которые требуют вскрытия железнодорожного настила.

Водителей просят быть внимательными, планировать свои поездки заранее и обращать особое внимание на дорожные знаки и указатели.

