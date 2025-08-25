Под Орлом ограничат движение на переезде

Так будет несколько дней.
Ограничения вводятся на железнодорожном переезде, который находится в Орловском муниципальном округе на трассе ««Орёл-Тамбов» – Хотетово — Гагаринка». Они будут действовать 26 и 27 августа с 6 до 17 часов.
Транспорт будут пропускать, но только по одной полосе.
Ограничения вводятся в связи с неотложными работами по ремонту пути, которые требуют вскрытия железнодорожного настила.
Водителей просят быть внимательными, планировать свои поездки заранее и обращать особое внимание на дорожные знаки и указатели.
ИА «Орелград»