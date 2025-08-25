В Орле проведут необычный конкурс для детей и подростков

Он направлен на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Администрация города Орла распорядилась о проведении конкурса «Жизнь без правонарушений», направленного на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Как следует из постановления мэрии, акция проводится в рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Организатором является городское управление культуры. Конкурс проводится в три этапа.

Первый из них пройдет в период с 25 августа по 31 сентября 2025 года. В эти сроки участники должны подать заявки и направить фото- и видеоматериалы творческих работ организаторам по электронной почте. Второй этап пройдет с 1 октября по 15 октября 2025 года. В его рамках будет проведен смотр творческих работ участников с определением победителей конкурса. Третий этап запланирован на 20 октября 2025 года. Он представляет собой церемонию торжественного награждения победителей и лауреатов.

Кстати, церемония пройдет в малом зале администрации города Орла. Дипломы участника конкурса будут направлены на электронный адрес, указанный в их заявке. Участие в конкурсе могут принять коллективы и сольные исполнители различных жанров и направлений (хореография, театральное творчество, изобразительное искусство, фотографии, вокал), занимающиеся на базах детских школ искусств, подведомственных управлению культуры.

Предусмотрены следующие номинации: «Рисунок», «Фото и видеоискусство», «Художественное слово», «Театральное творчество», «Хореографическое творчество». Оценивать работы будут по трем возрастным группам: 7-10 лет включительно; 11-14 лет включительно; 15-17 лет включительно. Для проведения оценки будет использоваться 5-ти балльная система. Жюри оценит соответствие работы тематике конкурса, уровень сложности, оригинальность, выразительность, техническое качество исполнения работы, акцентирование внимания на существующей проблеме, предложение путей ее решения.

