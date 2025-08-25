Банки расширяют услуги в MAX

Новые возможности для клиентов появляются в российском мессенджере.

Президент Владимир Путин весной 2025 года поставил цель по переводу услуг, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения в MAX. Постепенно в российский мессенджер начали уходить школьные чаты, чиновники, информационные каналы ведомств.

О новых функциях своего цифрового банка в MAX сообщил ВТБ. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду. Доступны просмотр баланса и истории, подключение банковских продуктов, выбор категорий кешбэка, настройка уведомлений и некоторые другие операции. Для авторизации используется код доступа, как при входе в приложение банка.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора, член правления НСПК Максим Крукелис подчеркнул важность расширения платежных инструментов и их интеграции с новыми площадками и платформами.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов отметил, что в MAX клиенты могут не просто общаться, но и получать полноценный банкинг, без перехода в другие приложения.

Напомним, MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства с 1 сентября 2025 года. В шести регионах идет пилотный проект по интеграции образовательных организаций на платформу национального мессенджера. В некоторых субъектах главы уже поручили перевести в MAX всю внутреннюю рабочую коммуникацию.

ИА “Орелград”