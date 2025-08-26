Губернатора попросили расширить льготы на всех школьников

В настоящий момент бесплатно возят в общественном транспорте лишь ребят из многодетных семей.

Обращение губернатору Орловской области Андрею Клычкову направило ОРО ЛДПР. В регионе действует указ от 23 августа 2024 года об утверждении порядка предоставления обучающимся общеобразовательных организаций из многодетных семей бесплатного проезда (за исключением такси) в городском и пригородном транспорте, а также электротранспорте.

«Просим вас распространить данную меру поддержки на всех обучающихся общеобразовательных организаций, которые используют городской и пригородный транспорт для того, чтобы добраться до места учебы. Такая мера станет значительной поддержкой для семей Орловской области, а кроме этого позволит снизить финансовую нагрузку на семьи», – указано в обращении, подписанном руководителем фракции ЛДПР в Орловском областном Совете Владиславом Числовым.

Отметим, в июле 2025 года департамент дорожного хозяйства Орловской области сообщал, что льгота оформлена для 1 890 детей из многодетных семей. Количество бесплатных поездок менее чем за год превысило 188 тысяч. Для оформления льготной транспортной карты сотрудники РИЦ и МФЦ фотографируют ребенка из многодетной семьи с помощью цифровой камеры. Далее учащийся предъявляет кондуктору или водителю ЛТК для регистрации поездки (прикладывает ее к терминалу для безналичной оплаты проезда).

Для обычных школьников и студентов доступна покупка проездного, который действует только на муниципальном транспорте (1, 2-значные номера маршрутов). Не действует на 3-значных. Проездной оформляется на именной банковской карте платежной системы МИР. При этом количество льготных поездок в месяц лимитируется – всего 50.

ИА “Орелград”