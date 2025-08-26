В увядании деревьев в горпарке Орла виноваты люди

26.8.2025 | 17:10 Закон и порядок, Новости

Так решили в прокуратуре.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Директору муниципального учреждения внесено представление. Оно находится на рассмотрении.

Соответствующую проверку проводила прокуратура Советского района. Она установила, что причиной увядания стало нарушение правил, которые предъявляются к охране зелёных насаждений.

Официальный ответ, полученный из прокуратуры Орловской области (от заместителя прокурора региона Бориса Непорожнего), где содержится данная информация, опубликовал в соцсетях депутат областного совета Руслан Перелыгин.

“Самый главный вопрос: почему в нашем городе так наплевательски относятся к природе?” – задался вопросом “народный избранник”.

ИА “Орелград”


