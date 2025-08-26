Названы условия освобождения от налогообложения авто для инвалидов

Полезные разъяснения дала Федеральная налоговая служба.

От налогообложения освобождаются легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, независимо от мощности двигателя автомобиля, года его выпуска и изготовителя. Об этом сообщает ФНС России. В ведомстве пояснили, что к данной категории относятся автомобили, выпущенные производителем и сертифицированные в качестве транспортных средств, предназначенных для использования инвалидами. Сюда же включают переоборудованные авто, приспособленные для водителей с ограниченными физическими возможностями. Характерный пример – автомобиль, переоборудованный на ручное управление.

«Подтверждением отнесения автомобиля к категории оборудованных для использования инвалидами являются данные, внесенные в документацию на автомобиль (ПТС, отметки в свидетельстве о собственности и т.п.), – уточнили в налоговой службе. – Для применения такого освобождения налоговые органы могут использовать сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия (в т.ч. с органами ГИБДД МВД России при наличии информация у этих органов). Кроме того, заинтересованные лица могут обратиться в налоговые органы, представив соответствующие документы-основания за истекший налоговый период (календарный год)».

Тем временем Управление ФНС России по Орловской области сообщило, что по состоянию на 1 августа 2025 года в регионе остаток невыясненных налоговых платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 174,6 тысячи рублей, или на 26,4 процента. В ведомстве подчеркнули, что важную роль в этом сыграло внедрение системы единого налогового счета. Оно позволило значительно сократить количество ошибок, которые при заполнении документов допускают налогоплательщики. Но проблема пока полностью не искоренена, случаи некорректного заполнения платежных документов еще встречаются.

«В число самых распространенных ошибок входят неверное указание, либо отсутствие в платежном документе, кода бюджетной классификации или кода ОКТМО, неверное указание ИНН или КПП получателя, – говорят в региональном Управлении ФНС. – Некорректное оформление расчетного документа ведет к задержке передачи Федеральным казначейством информации о платеже и, как следствие, влечет несвоевременное отражение платежа на ЕНС налогоплательщика, образование задолженности, а также применение мер взыскания. Избежать ошибок при заполнении платежных документов помогут сервисы ФНС России: «Уплата налогов и пошлин» и «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

ИА “Орелград”