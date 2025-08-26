Орловцы могут принять участие в рекордном «Атомном диктанте»

Жители региона смогут проверить свои знания об атомной отрасли.

С 1 по 14 сентября пройдет уже пятая по счету просветительская акция «Атомный диктант». Этот уникальный проект, организованный Союзом «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом», в рамках которого любой желающий может проверить свои знания об атомной отрасли. Проект предусматривает выполнение 30 заданий, часть которых представлена в видеороликах с участием известных деятелей культуры, науки и образования. Каждый участник получит именной электронный диплом, а также шанс выиграть памятные подарки. Побороться за призы могут и жители Орловской области.

Организаторы пригласили их присоединиться к проекту, а сделать это можно на официальном сайте диктанта, и стать частью международного сообщества, интересующегося наукой и технологиями.

В этом году диктант получил несколько новшеств. В частности, впервые он будет доступен на трех языках (русском, английском и китайском), база вопросов обновлена и теперь отражает современные тренды развития атомной отрасли, также расширена география офлайн-площадок по всей стране. Принять участие в просветительской акции может любой желающий вне зависимости от возраста, образования или места жительства. Онлайн пройти его можно на официальном сайте акции, в личном кабинете участника. Перед началом испытаний необходимо заполнить анкету.

«Атомный диктант – ежегодный международно-просветительский проект, организуемый с целью популяризации научных знаний и повышения общественного интереса к вопросам атомной энергетики, экологии, безопасности и истории атомной отрасли, – уточнили организаторы. – За пять лет существования в проекте приняли участие более 100 000 человек из разных стран. В 2025 году, который совпадает с 80-летием атомной промышленности России, ожидается рекордное число участников».

Возрастное ограничение: 0+

