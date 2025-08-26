В Орле общежитие на Циолковского собираются снести в конце года

При этом идут суды с выселенцами.

Это удалось узнать «Орёлграду», направив официальный запрос в областную администрацию. Нашему изданию передали ответ за подписью руководителя Департамента образования Орловской области Татьяны Патовой.

Чиновница подтвердила, что здание общежития «Орловского реставрационно-строительного техникума» на Циолковского, 6, признано аварийным. Основанием является распоряжение регионального правительства от 25 февраля этого года.

К настоящему моменту разработан план сноса здания — Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. «Демонтаж… запланирован на декабрь 2025 года. Завершение строительства нового здания общежития запланировано на декабрь 2027 года», – рассказала Татьяна Патова.

К 1 июля техникум должен был организовать работу по переселению жильцов «путём предоставления им жилых помещений». «Гражданам, изъявившим желание переселиться в добровольном порядке, жилые помещения предоставлены в общежитии по адресу «Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 6»», – указали в Департаменте образования.

Тем не менее, есть и те, кто отказался от такого предложения. Вопрос об их переселении «рассматривается в судебном порядке».

Дополнительно в департаменте рассказали, что власти думают о расселении жильцов в другие общежития образовательных организаций, которые находятся не в Орловском муниципальном округе, а в областном центре (на Покровской, 10, и Раздольной, 102). «Все жилые помещения являются благоустроенными и располагаются в районах с развитой инфраструктурой», – отметила Татьяна Патова.

ИА «Орелград»