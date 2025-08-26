Орловчанки записали обращение к Путину

Женщины считают, что их «оставляют на улице»

Видеоролик появился в соцсетях. Это обращение, которое записали шестеро женщин.

Как утверждают авторы обращения, они являются жительницами Орла и собственницами аварийных квартир. Женщины считают, что при расселении из такого жилья их права оказались нарушены.

«Изымаемые у нас аварийные квартиры расположены на значительных по площади земельных участках и представляют большой интерес для застройщиков. Однако оцениваются по очень низкой стоимости — 37-45 тысяч рублей», – поясняется в ролике. По словам авторов, среди них есть пенсионеры, одинокие матери, а также «работники социальной сферы с невысокой зарплатой».

«Фактически, у нас отнимают жильё за бесценок… Нас просто оставляют на улице», – заявляют авторы обращения.

Отдельной вставкой идёт высказывание женщины, которая, по её словам, проживает в доме по 4-й Курской, 23. Оно касается несколько другой проблемы.

Орловчанка рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем, но вынуждена проживать в доме, который, как она утверждает, уже признан аварийным. «Мне отказали в иске об изъятии аварийного жилья с выплатой компенсации», – пояснила жительница Орла. Женщина охарактеризовала экспертное заключение, ставшее основанием для отказа, как «странное».

