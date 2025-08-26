Суд рассмотрит дело орловского инспектора ДПС

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщили в орловском управлении СКР. В настоящий момент по делу утверждено обвинительное заключение. Оно передано в суд.

Как установило следствие, ещё в мае 2022-го года во Мценском районе орловец незаконно освободил от административной ответственности водителя автомобиля. Тот перевозил крупногабаритный груз «без специального разрешения с нарушением технических параметров».

Однако сотрудник ГАИ скрыл факт данного нарушения и не составил соответствующий протокол.

Как дополнительно сообщили в ведомстве, дело возбуждалось по материалам Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»