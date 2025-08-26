Орловчанку отдали под суд за фиктивную регистрацию россиянина

К счастью для нее дело прекратили уже в ходе слушаний.

Довольно удачно закончилась для жительницы Хотынецкого района неприятная история, в которую она угодила. Она прописала в своей квартире человека. После чего правоохранительные органы обвинили ее в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная регистрация гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Обычно по казанной статье судят граждан России, которые фиктивно прописывают у себя иностранцев. Но в данном случае речь идет о фиктивной прописке гражданина РФ.

Как установило дознание, женщина явилась в местный филиал областного Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и подала заявление на регистрацию гражданина Российской Федерации в своей квартире. Она является единственной собственницей данного жилья. Органы дознания в последующем посчитали, что регистрация была фиктивной – мол, женщина прекрасно знала, что в реальности прописанный ею гражданин проживать в ее квартире не будет.

Мотив преступления дознаватели сформулировали так: женщина решила помочь своему знакомому, чтобы тот «избежал негативных последствий за нарушение миграционного законодательства». Граждане Российской Федерации имеют право на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства в пределах нашей страны. Но регистрация в жилом помещении без намерения пребывать или проживать в нем запрещена. В данном случае дознание сочло произведенные действия фиктивной регистрацией.

Дело было доведено до суда, где подсудимая заявила, что вину признает в полном объеме. А ее защитник просил суд о прекращении уголовного дела в отношении нее на основании примечания к статье 322.2 УК РФ. Государственный обвинитель возражал против освобождения женщины от уголовной ответственности, поскольку, по его мнению, «подсудимая не способствовала раскрытию данного преступления, а лишь констатировала установленный дознанием факт фиктивной регистрации». Однако суд решил, что женщина действительно активно помогала следствию.

Согласно упомянутому выше примечанию к статье 322.2 УК РФ, лицо, совершившее данное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления. Суд посчитал, что в данном случае все обстоятельства сошлись, поэтому вынес постановление о прекращении уголовного дела о фиктивной регистрации россиянина в России. Постановление уже вступило в законную силу.

