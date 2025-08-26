Семьи участников СВО посетили конный клуб

Участниками экскурсии стали 30 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Конные прогулки прошли в крытом манеже — причиной стали погодные условия. Однако участники мероприятия, в том числе несовершеннолетние, остались довольны.

Дети смогли не только покататься на лошадях и пообщаться с этими животными, но и познакомиться с их «бытом». Экскурсантов отвели на конюшню и рассказали об условиях, в которых живут друзья человека.

«Такие мероприятия очень важны. Это не просто прогулка, а возможность отвлечься, почувствовать заботу и внимание. Мы стараемся, чтобы такие экскурсии проходили регулярно», – отметили в Управлении социальной поддержки населения, опеки и попечительства города Орла.

Следующая экскурсия запланирована на вторую половину сентября. Если Вы являетесь членом семьи участника СВО, то можете записаться на мероприятие, обратившись к своему куратору из городской администрации. Его имя и телефон можно уточнить, позвонив в управление по номерам 76-20-06 (добавочный 70-03), 25-28-22 (добавочный 70-05) или 25-28-76.

ИА «Орелград»