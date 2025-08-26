Орловский губернатор встал на костыли

26.8.2025 | 10:43 Медицина, Новости

Андрей Клычков рассказал о проблемах со здоровьем.

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

Орловский глава опубликовал соответствующее фото в социальных сетях.

«Мои новые друзья на некоторое время (планово)», – уточнил он.

Ранее Клычков сообщил, что не сможет участвовать в благотворительном забеге «ПоБерегу», который организовал Орловский социальный кластер (под руководством его супруги Валерии). Мероприятие проходило в эту субботу.

На прямом эфире губернатор заявил, что тренировался всё лето, но повредил ногу. «Не бегу, но помогу», – указал Клычков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования