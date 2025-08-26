Орловский губернатор встал на костыли

Андрей Клычков рассказал о проблемах со здоровьем.
Орловский глава опубликовал соответствующее фото в социальных сетях.
«Мои новые друзья на некоторое время (планово)», – уточнил он.
Ранее Клычков сообщил, что не сможет участвовать в благотворительном забеге «ПоБерегу», который организовал Орловский социальный кластер (под руководством его супруги Валерии). Мероприятие проходило в эту субботу.
На прямом эфире губернатор заявил, что тренировался всё лето, но повредил ногу. «Не бегу, но помогу», – указал Клычков.
ИА «Орелград»