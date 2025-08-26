В СКР наградили орловских подростков-героев

Этим летом они совершили выдающиеся поступки.

Оба случая пришлись на июль. Арсений Иванов во время пожара спас из огня своих младших брата и сестру, а затем ещё и домашних питомцев. Он сделал это ещё до приезда сотрудников МЧС.

Павел Подколзин спас девочку, утопавшую в реке Зуша. Затем он поддерживал её вплоть до приезда врачей.

Исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Константин Баранов вручил подросткам почётную грамоту и благодарность председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Церемония прошла в присутствии родителей, а также в присутствии коллектива управления.

«Ребята… пообещали и дальше помогать людям в сложных ситуациях, доказывая, что героизм может проявляться в любом возрасте и в любой обстановке», – указали в пресс-службе СУ СКР по Орловской области.

ИА «Орелград»