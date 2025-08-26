Пособие по беременности и родам для студенток будет выплачивать СФР

Так будет с 1 сентября.

Информацию сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

С первого месяца осени выплата данного пособия передаётся в ведение Социального фонда России. Изменение коснётся студенток, которые обучаются по очной форме — в вузах, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. При этом не имеет значения, ведётся ли такое обучение на бюджетной или на платной основе.

«Сегодня 93% услуг Фонда оказывается в электронном виде. Теперь и студентки смогут оформить пособие через «Госуслуги» или в клиентских службах Соцфонда. Уверен, что будущим мамам услуга также будет максимально удобной, не говоря уже о том, что размер выплаты существенно увеличивается», – рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Также оформить выплату можно в МФЦ.

Ранее соответствующее пособие предоставляли образовательные организации — по месту учёбы студентки. «Его размер обычно соответствовал размеру средней стипендии», – указали в Отделении СФР по Орловской области.

ИА «Орелград»