Пособие по беременности и родам для студенток будет выплачивать СФР

26.8.2025 | 12:25 Новости, Образование, Общество

Так будет с 1 сентября.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Информацию сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

С первого месяца осени выплата данного пособия передаётся в ведение Социального фонда России. Изменение коснётся студенток, которые обучаются по очной форме — в вузах, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. При этом не имеет значения, ведётся ли такое обучение на бюджетной или на платной основе.

«Сегодня 93% услуг Фонда оказывается в электронном виде. Теперь и студентки смогут оформить пособие через «Госуслуги» или в клиентских службах Соцфонда. Уверен, что будущим мамам услуга также будет максимально удобной, не говоря уже о том, что размер выплаты существенно увеличивается», – рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Также оформить выплату можно в МФЦ.

Ранее соответствующее пособие предоставляли образовательные организации — по месту учёбы студентки. «Его размер обычно соответствовал размеру средней стипендии», – указали в Отделении СФР по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования