Зампрокурора Глазуновского района стал судьёй

26.8.2025 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Такое назначение сделал президент России Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба Орловского областного суда

Теперь Илья Грудачёв будет работать в Дмитровском районном суде. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Глазуновского района.

Он уже принял соответствующую присягу. Орловец поклялся «честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят долг судьи и совесть».

Затем его поздравили новые коллеги. Также Грудачёву преподнесли в подарок Конституцию России.

Об этом рассказали в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования