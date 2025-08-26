Зампрокурора Глазуновского района стал судьёй

Такое назначение сделал президент России Владимир Путин.

Теперь Илья Грудачёв будет работать в Дмитровском районном суде. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Глазуновского района.

Он уже принял соответствующую присягу. Орловец поклялся «честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят долг судьи и совесть».

Затем его поздравили новые коллеги. Также Грудачёву преподнесли в подарок Конституцию России.

Об этом рассказали в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»