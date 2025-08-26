1 сентября на Орловщине линейки пройдут в очном формате

26.8.2025 | 11:35 Новости, Образование

Однако все требования безопасности будут соблюдены.

Фото: Администрация Орла

Такую информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Новость опубликовало ТАСС.

«Региональным оперативным штабом не принимались решения о проведении торжественных линеек в закрытых помещениях. Праздничные мероприятия пройдут в очном формате, с соблюдением полного комплекса мер безопасности, включая санитарно-эпидемиологические требования», – пояснили орловские чиновники.

Между тем, в соседних регионах приняты более строгие меры. В Брянской и Курской областях линейки пройдут в закрытых помещениях.

При этом в Брянской области рекомендовано ограничить число участников таких мероприятий. В Курской линейки пройдут «с усиленным пропускным режимом и с ограниченным числом людей для учеников первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования