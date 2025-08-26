1 сентября на Орловщине линейки пройдут в очном формате

Однако все требования безопасности будут соблюдены.

Такую информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Новость опубликовало ТАСС.

«Региональным оперативным штабом не принимались решения о проведении торжественных линеек в закрытых помещениях. Праздничные мероприятия пройдут в очном формате, с соблюдением полного комплекса мер безопасности, включая санитарно-эпидемиологические требования», – пояснили орловские чиновники.

Между тем, в соседних регионах приняты более строгие меры. В Брянской и Курской областях линейки пройдут в закрытых помещениях.

При этом в Брянской области рекомендовано ограничить число участников таких мероприятий. В Курской линейки пройдут «с усиленным пропускным режимом и с ограниченным числом людей для учеников первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов».

ИА «Орелград»