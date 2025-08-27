«Дмитровские продукты» помирились с «Микояновским мясокомбинатом»

Арбитражный суд Орловской области прекратил производство по иску.

Стороны заключили мировое соглашение. Об этом пишет «Коммерсант».

Напомним, предметом спора стало использование товарного знака «Школьные» – для производства котлет. Столичный комбинат хотел взыскать с орловского производителя 1,3 миллиона рублей.

Однако затем требования «были уточнены» всего до 50 тысяч рублей. Именно такую сумму ответчик должен был выплатить истцу к сегодняшнему числу.

Если окажется, что платёж не состоялся (или опоздал как минимум на три дня), то «Микояновский мясокомбинат» получит право ходатайствовать уже о взыскании 200 тысяч рублей.

