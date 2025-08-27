У орловского «Втормет Черноземья» сменился хозяин

Компания работает с ломом чёрных металлом.

Ранее предприятие входило в состав группы Новолипецкого металлургического комбината, однако теперь перешло к екатеринбургской компании «МКМ». «Официальная причина продажи не раскрывается», – пишет «Абирег».

Тем не менее, известно, что по итогам предыдущего года чистая прибыль НЛМК снизилась примерно в четыре раза — с 221,5 до 52,4 миллиарда.

«Втормет Черноземье» зарегистрировано в Орле в 2009 году. По итогам 2024 года его чистая прибыль составила 18,9 миллиарда рублей. В штате работают около 120 сотрудников.

Компания занимается заготовкой, переработкой и реализацией лома чёрных металлов (в Орловской и Брянской областях).

