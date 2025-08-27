На Орловщине проверяют документы и автотранспорт

Идёт розыск лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Дополнительные мероприятия осуществляют сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Прошу отнестись к указанной ситуации с пониманием», – заявил он.

Также Клычков напомнил номера, на которые надо сообщать информацию о противоправной деятельности и чрезвычайных происшествиях:

дежурная служба УФСБ по Орловской области – 8 (4862) 43-76-36;

дежурная часть УМВД России по Орловской области – 8 (4862) 43-32-32;

единый номер службы спасения – 112.

Кроме того, губернатор напомнил — оперативный штаб области установил запреты на публикацию фото- и видеоматериалов с информацией о работе систем ПВО, повреждениях гражданский объектов, местах дислокации сил и средств Министерства обороны России и правоохранительных органов.

«Помимо предусмотренной ответственности, публикуя подобную информацию, вы помогаете врагу!» – указал орловский глава.

Также Клычков сообщил о ещё одном БПЛА, сбитом над нашим регионом сегодня. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают сотрудники соответствующих ведомств.

ИА «Орелград»