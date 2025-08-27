На состояние почты пожаловались в трёх районах Орловщины

Вопрос обсуждался на профильном комитете облсовета.

Работу почтовой службы в сельской местности рассмотрели на заседании комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям. Его провёл заместитель председателя облсовета — глава комитета Владислав Числов.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, о существующих проблемах рассказали представители трёх районов — Глазуновского, Малоархангельского и Покровского. «Помещения отделений почтовой связи в сельских населенных пунктах требуют серьезной модернизации и капитального ремонта. Большая часть ОПС находится в неудовлетворительном техническом состоянии», – констатировали они.

Также значительной проблемой являются дополнительные задачи, возложенные на сотрудников «Почты России». Им вменили в обязанность реализацию продуктов, а также товаров первой необходимости. «Для достижения плановых показателей почтальонам приходится переносить значительный дополнительный груз», – отмечают в пресс-службе.

В ответном выступлении директор УФПС Орловской области — АО «Почта России» Илья Кравцов рассказал, что с 2022 по 2024 годы включительно в нашем регионе отремонтировали 21 сельское отделение.

Также, благодаря региональной льготе (на налог на имущество таких подразделений), компании удалось сэкономить около 2,5 миллионов рублей. Эти средства направлены на ремонт систем отопления в 16 отделениях (уже в текущем году).

В свою очередь, глава комитета Владислав Числов обратил внимание на социальную роль почты — именно её сотрудники обеспечивают доставку пенсий и других соцвыплат.

Числов подчеркнул роль «человеческого фактора», указав, что «почта — это, прежде всего, люди, а не стены». Глава комитета напомнил, что многие почтальоны вынуждены ежедневно преодолевать большие расстояния. Некоторые из них хранят корреспонденцию в своём собственном жилье — так как в служебных помещениях отсутствуют необходимые условия. «Эту проблему необходимо решать на системном уровне», — отметил он.

Также глава комитета подчеркнул, что ликвидировать кадровый кризис без повышения оплаты труда не удастся.

ИА «Орелград»