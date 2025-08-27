Орловские активы холдинга КДВ могут стать государственными

Соответствующий иск поступил в суд.

Генеральная прокуратура направила его в Тверской районный суд Москвы. Об этом пишет «Коммерсант».

Ведомство требует признать экстремистами владельцев холдинга, Николая и Дениса Штенгеловых, и передать в госсобственность их российские активы.

Штенгеловы являются гражданами Украины. Они покинули Россию около 10 лет назад, однако продолжают владеть здесь бизнесом. «Капитализация КДВ оценивается в 497 млрд руб., ежегодный доход составляет 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб.», – пишет издание.

При этом холдинг шире всего представлен как раз на Орловщине. КВД принадлежит ООО «Орёлагроинвест», ООО «Орловский Лидер», ООО «Орловские Чернозёмы» и ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский»».

