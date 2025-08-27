Орловские активы холдинга КДВ могут стать государственными

27.8.2025 | 12:03 Важное, Новости, Общество, СВО, Экономика

Соответствующий иск поступил в суд.

Генпрокурор России Игорь Краснов. Фото: epp.genproc.gov.ru

Генеральная прокуратура направила его в Тверской районный суд Москвы. Об этом пишет «Коммерсант».

Ведомство требует признать экстремистами владельцев холдинга, Николая и Дениса Штенгеловых, и передать в госсобственность их российские активы.

Штенгеловы являются гражданами Украины. Они покинули Россию около 10 лет назад, однако продолжают владеть здесь бизнесом. «Капитализация КДВ оценивается в 497 млрд руб., ежегодный доход составляет 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб.», – пишет издание.

При этом холдинг шире всего представлен как раз на Орловщине. КВД принадлежит ООО «Орёлагроинвест», ООО «Орловский Лидер», ООО «Орловские Чернозёмы» и ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский»».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования