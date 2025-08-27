В Орле судьба «Верных друзей» зависла на волоске

Мэрия хочет ликвидировать пристройку к ресторану «Славутич» с помощью судебных приставов.

Решение о демонтаже пристройки, где находится кафе «Верные друзья» (рядом с Торговыми рядами), вынес Арбитражный суд Орловской области. ООО «Славутич» пытается оспорить его в 19-м арбитражном апелляционном суде. Туда поступила соответствующая жалоба.

Её рассмотрение назначено на завтрашнее число.

Иск о сносе пристройки подавали Администрация Орла и городское Управление по муниципальному имуществу и землепользованию. Как сообщает «Орёлтаймс», власти областного центра планируют осуществить снос с помощью судебных приставов. Этого требует закон.

«ООО «Славутич» решение суда добровольно не исполняет… Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла получило исполнительный лист и предъявило его к исполнению в Заводское районное отделение судебных приставов. УМИЗ не может самостоятельно демонтировать торговый объект, так как в нём находится имущество и работники ООО «Славутич»», – пояснил заместитель мэра Алексей Степанов.

ИА «Орелград»