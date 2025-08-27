Орловские банкроты перечислили в бюджет 291 миллион рублей

Дополнительные средства помогло привлечь развитие механизма согласительных процедур.

В Орловской области за семь месяцев 2025 года в результате проведения процедур банкротства в бюджет был перечислен 291 миллион рублей. Из них по согласительным процедурам поступило 203 миллиона рублей, что на 132 миллиона, или в 2,5 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Такие данные озвучила пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«Налоговой службой региона широко применяется практика заключения согласительных процедур, такая мера позволяет должнику договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке, – говорят в ведомстве. – Дело о банкротстве останавливается, а финансовый управляющий прекращает свою работу. Должник обязан исправно платить согласно новым договоренностям. Если условия мирового соглашения нарушены, дело снова попадает в суд, а процедура признания банкротства возобновляется».

Напомним, процедура банкротства является одним из законных способов, дающих возможность гражданину или компании освободиться от долгов. Однако стоит помнить о том, что репутацию такая процедура вряд ли не очистит. Есть и другие «подводные камни». Во-первых, за фиктивное банкротство, а такое тоже вполне может случиться, законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность. А административное наказание банкрот может получить за несвоевременную передачу арбитражному управляющему затребованной им документации.

Во-вторых, финансовая несостоятельность подтверждается решением арбитражного суда. И это может грозить, например, компании не только репутационными потерями, но и полным закрытием бизнеса. А ее руководителей или учредителей, также по решению суда, могут привлечь к субсидиарной ответственности, то есть перед кредиторами они будут отвечать своим собственным имуществом и деньгами вместе с компанией-банкротом.

Физическим лицам в случае банкротства грозит трехлетний запрет на замещение руководящих должностей в органах управления юридического лица, запрет занимать должности в органах управления кредитной организацией в течение 10 лет и отказ в получении кредитов. Для банкрота – индивидуального предпринимателя повторная регистрация в таком качестве возможна только через 5 лет.

«В целях оказания помощи бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства, ФНС России создана специальная площадка по реструктуризации долга, – напомнили в Управлении ФНС России по Орловской области. – Там должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций».

