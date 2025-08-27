Орловский детсад втрое сократил долги перед кредиторами

«Финансовый рывок» учреждению удалось сделать всего за один год.

Администрация города Орла обнародовала результаты плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 95. Ее провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела в соответствии с распоряжением мэрии. Это была проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 1 января 2023 года по 31 марта 2025 года. Проверялось, в частности, исполнение муниципального задания, утвержденного для этого детсада управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.

«При выполнении муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов допущены отклонения от установленных показателей объема по двум муниципальным услугам, – сообщается в отчете о проверке. – Причинами отклонений явились адаптационный период, сезонная заболеваемость детей, получение семьями статуса многодетности».

Ревизоры обратили внимание на то, что ситуация с долгами у детсада № 95 заметно изменилась, причем в лучшую сторону. Так, кредиторская задолженность учреждения по состоянию на 1 января 2024 года составляла 12,007 миллиона рублей, в том числе просроченная – 9,509 миллиона рублей. А по состоянию на 1 января 2025 года она сократилась до 4,068 миллиона рублей, в том числе просроченная – до 2,408 миллиона рублей. То есть кредиторская задолженность за 2024 год уменьшилась в 3 раза.

«Проверкой установлены нарушения внутренних локальных актов при начислении и выплате заработной платы, неэффективное расходование денежных средств в результате перечисления пеней (неустоек) и госпошлины за несвоевременные платежи контрагентам из-за несвоевременного финансирования учреждения. С целью устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений в адрес руководителя учреждения направлено представление», – говорится также в отчете.

ИА “Орелград”