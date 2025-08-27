СКР проверяет сообщение о нарушениях при расселении авариек

Ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Процессуальную проверку проводит орловское управление СКР. Председатель Следственного комитета поручил доложить ему о её результатах.

Речь идёт об информации, озвученной в видеообращении, которое записали жительницы Орла. Они заявили, что, являясь жительницами аварийных домов, при их расселении столкнулись с серьёзными проблемами.

Прежде всего, орловчанок не устраивает размер компенсационных выплат, который, по их словам, не позволяет приобрести равнозначную недвижимость.

ИА «Орелград»