СКР проверяет сообщение о нарушениях при расселении авариек

27.8.2025 | 12:53 Закон и порядок, Новости, Общество

Ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Фото: Приёмная Председателя СК России

Процессуальную проверку проводит орловское управление СКР. Председатель Следственного комитета поручил доложить ему о её результатах.

Речь идёт об информации, озвученной в видеообращении, которое записали жительницы Орла. Они заявили, что, являясь жительницами аварийных домов, при их расселении столкнулись с серьёзными проблемами.

Прежде всего, орловчанок не устраивает размер компенсационных выплат, который, по их словам, не позволяет приобрести равнозначную недвижимость.

