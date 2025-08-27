Ветерану ВОВ Марии Алюшкиной исполнился 101 год

Её поздравили «Волонтёры Победы».

Представители движения преподнесли ветерану Великой Отечественной войны цветы и сладости. «В доме Марии Никитичны в этот прекрасный день звучали музыкальные поздравления, искренние пожелания здоровья, тепла, радости и неугасающей улыбки», – сообщается в соцсетях организации.

В годы ВОВ 15-летняя Мария Алюшкина, уроженка Ливен, эвакуированная в Липецкую область, добровольно поступила на работу в военный госпиталь. С 1942 года она трудилась в операционно-перевязочном блоке. Орловчанка оказывала медицинскую помощь защитникам Отечества на протяжении всей войны, пройдя до самого Берлина.

После Победы она продолжила работать медсестрой, затем трудилась в Таганроге на металлургическом заводе. Впоследствии Мария Алюшкина вернулась на малую родину.

ИА «Орелград»