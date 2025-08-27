В Орловской области оштрафовали браконьеров за незаконный вылов раков

27.8.2025 | 9:42 Закон и порядок, Новости

Мировой суд Краснозоренского района рассмотрел семь дел.

В июле 2025 года местные жители занимались незаконным выловом раков в одной из рек, добыв от 17 до 620 особей. Правонарушения были пресечены инспектором Федерального агентства по рыболовству. Все незаконно выловленные раки были возвращены в среду обитания, а на браконьеров составлены протоколы.

Правила любительского рыболовства строго регламентируют способы добычи раков, подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Орловской области. Разрешены только раколовки из несетных материалов. Размеры раколовок не должны превышать 80 см по любому параметру. Минимальный размер отверстий — 22 мм. Суточная норма вылова — 30 раков на человека.

Нарушителям судьей назначены штрафы в размере 2000 рублей с конфискацией запрещенных орудий лова.

Отметим, ответственность за подобные нарушения предусмотрена как административным (ст. 8.37 КоАП РФ), так и уголовным (ст. 256 УК РФ) законодательством. Если причинен крупный ущерб и использовались запрещенные орудия (электроток, взрывчатка), ловля велась в местах нереста или на миграционных путях, на особо охраняемых природных территориях возбуждается уголовное дело.

