Неэффективную закупку лекарств для сердечников вскрыли в Орле

Оглашены результаты мероприятия, проведенного главным контрольным управлением.

Внеплановая выездная проверка департамента здравоохранения Орловской области была проведена сотрудниками главного контрольного управления губернатора на основании приказа администрации губернатора и правительства региона. Она охватила период с 2020 года и по настоящее время. Темой контрольного мероприятия стала «Проверка осуществления расходов областного бюджета на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Данный проект входит в структуру государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденной постановлением правительства региона в декабре 2019 года. Основанием для проведения контрольного мероприятия стало личное поручение губернатора Орловской области Андрея Клычкова. В ходе проверки были вскрыты определенные нарушения и недостатки. Из обнародованного отчета администрации губернатора следует, например, что в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации департаментом здравоохранения было допущено неэффективное использование средств областного бюджета на закупку лекарственных препаратов для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений.

Нарушения выявлены по контрактам, заключенным еще в 2020 и 2022 годах. Департаменту здравоохранения по итогам проверки направили соответствующее представление, а в прокуратуру Орловской области направлена информация о выявленных нарушениях – в соответствии с пунктом 2 указа президента Российской Федерации «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».

В 2022 году Контрольно-счетная палата Орловской области уже проводила анализ расходования средств областного бюджета, выделенных на лекарственное обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. И проверка тогда также коснулась департамента здравоохранения.

КСП отмечала в своем отчете, что при наличии в областном бюджете 2020 года средств на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений поступление лекарственных препаратов по результатам закупок было обеспечено департаментом только с 8 мая 2020 года, а первый рецепт на бесплатное лекарственное обеспечение был выписан только 2 июня 2020-го.

«Таким образом, с января по май 2020 года лекарственное обеспечение пациентов высокого риска (за исключением перенесших инфаркт миокарда) в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» не производилось, что нарушало права данной категории граждан на льготное лекарственное обеспечение», – отмечали аудиторы три года назад, подчеркнув, что закупка лекарственных препаратов была произведена «в избыточном количестве, не обоснованном потребностью на 2020 год». По состоянию на 1 апреля 2022 года, когда проводилась предыдущая проверка, в регионе имелся остаток лекарственных препаратов на сумму 66 миллионов рублей, из них с истекшим сроком годности – на сумму 2,8 миллиона рублей.

