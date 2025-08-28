Орловцев начали прививать от гриппа

Вакцинация проводится в поликлинике №2.

В медицинское учреждение поступило около 4,5 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М».

Вторая предназначена для пациентов из группы риска. К ним относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезнями дыхательной системы, почек, эндокринной системы. Кроме того, она полагается беременным (во 2 и 3 триместрах).

Врачи предлагают орловцам не откладывать визит — как правило, первая партия вакцины заканчивается быстро.

Кроме того, в поликлинике можно привиться от пневмококковых инфекций. Они вызывают такие болезни как пневмония, менингит, а также бронхиты, отиты и синуситы. Получить эту прививку можно при условии, что пациент входит в группу риска. С момента последней вакцинации от пневмококка должно пройти 5 лет или больше.

«Можно привиться обеими вакцинами одновременно за один визит в нашу поликлинику», – уточнили в учреждении.

ИА «Орелград»