Успешно завершена проверка крупной партии рапса для экспорта в Беларусь

28.8.2025 | 18:07 Новости, Экономика

Объем поставки – 13,5 тысяч тонн рассказали в орловской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

25 августа 2025 года специалисты приступили к анализу образцов продовольственного рапса.  Продукция была тщательно проверена на наличие карантинных насекомых, клещей и нематод, грибов и бактерий, фитоплазм, вирусов и вироидов. Оценка велась в соответствии с единым перечнем карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Вредные организмы не обнаружены. Продукция полностью соответствует требованиям Республики Беларусь. Выдан разрешительный протокол.

