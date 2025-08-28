Успешно завершена проверка крупной партии рапса для экспорта в Беларусь

Объем поставки – 13,5 тысяч тонн рассказали в орловской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

25 августа 2025 года специалисты приступили к анализу образцов продовольственного рапса. Продукция была тщательно проверена на наличие карантинных насекомых, клещей и нематод, грибов и бактерий, фитоплазм, вирусов и вироидов. Оценка велась в соответствии с единым перечнем карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Вредные организмы не обнаружены. Продукция полностью соответствует требованиям Республики Беларусь. Выдан разрешительный протокол.

ИА “Орелград”