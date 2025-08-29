Администрация губернатора закупит листья робелини

На закупку различных растений из бюджета потратят почти миллион рублей.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила закупку цветочной продукции, а именно живых цветов с оформлением их в букеты, композиции, венки, корзины и подбором упаковочного материала. Начальная максимальная цена контракт установлена в размере 999 900 рублей, средства будут выделены из областного бюджета. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара. По условиям закупки, поставляемый товар должен иметь свежесть не менее 24 часов.

Условия поставки товара включают в себя: подбор цветочной продукции по заявке заказчика, то есть администрации губернатора; оформление букетов, венков, композиций; оформление одно- и двухсторонних корзин; подбор упаковочного материала; постоянное наличие красных гвоздик, роз цвета «бордо» и белого цвета; услуги флориста по оформлению букетов, композиций, корзин и венков.

При оформлении букета, состоящего только из одних роз, размер стебля розы должен составлять не менее 70 сантиметров – такое условие также содержится в «райдере» администрации губернатора. Поставщик должен иметь ежедневный ассортимент цветочной продукции, соответствующий перечню, указанному в техническом задании. Из последнего следует, что в наличии у поставщика всегда должны быть альстромерии, гвоздики, герберы, гипсофилы, розы, хризантемы мелкоцветковые и одноголовые, салал, папоротник, экстома и лист робелини.

Листья робелини — это листья финиковой пальмы вида Phoenix roebelenii. Название дано в честь немецкого коллекционера орхидей Карла Робелени, который первым нашел это растение в Лаосе. А салал — это вечнозеленое древесное растение рода Гаультерия, семейства Вересковых. По условиям контракта, поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами. Он обязан поставлять только ту цветочную продукцию, которая прошла государственный карантинный фитосанитарный контроль.

«На товаре не должно быть признаков вялости, сломанных стеблей цветов и изломов на лепестках, – говорится в условиях закупки. – Товар должен быть надлежащего вида. Листья и стебли цветов должны быть зеленого цвета, жесткие, прямые, крепкие, без надломов, лепестки без темных и коричневых пятен. Бутоны должны быть крепкими, не должны иметь видимые признаки увядания и следы отцветания. Венчик полностью распустившегося цветка должен иметь правильную форму, соответствующую каждому конкретному виду цветов».

ИА “Орелград”