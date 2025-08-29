Оборот орловского бизнеса достиг 424 миллиардов рублей

По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 10 процентов.

В Орловской области в первом полугодии 2025 года оборот организаций сложился в сумме 424,4 миллиарда рублей, что на 10,2 процента больше, в действующих ценах, чем было в соответствующем периоде 2024 года. Такие данные привел Орелстат. Самые высокие показатели традиционно продемонстрировали торговцы. Так, оборот розничной торговли в январе-июне 2025 года составил 112,5 миллиарда рублей, или 101 процент, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. Только в июне текущего года было реализовано товаров на 19,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,1 процента превысило уровень июня предыдущего года.

«В январе-июне текущего года оборот розничной торговли на 97,3 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок – 2,7 процента (в январе-июне 2024 года – 97,2 процента и 2,8 процента соответственно, – следует из информации Орелстата. – Оборот оптовой торговли в январе-июне 2025 года сложился в сумме 145,3 миллиарда рублей, или 93,5 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. Субъектами малого предпринимательства сформировано 28,9 процента оборота оптовой торговли».

В сфере обрабатывающих производств оборот в первом полугодии текущего года составил 131,735 миллиарда рублей. Далее следуют: сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 41,498 миллиарда рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 23,518 миллиарда рублей, строительство – 14,35 миллиарда рублей, транспортировка и хранение – 11,103 миллиарда рублей, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 8,983 миллиарда рублей.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, в него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), – пояснили в Орелстате. – Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций».

ИА “Орелград”