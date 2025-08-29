В Орловской области стартовал конкурс «Красота Божьего мира»

Региональный этап конкурса продлится по 31 октября 2025 года.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Орловской епархии стартовал XXI Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». По его итогам жюри отберет 30 победителей в двух возрастных категориях: от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Награждение победителей регионального этапа состоится во время проведения регионального этапа Международных Рождественских чтений. Награждение победителей второго, международного этапа состоится в январе 2025 года в Совете Федерации или Госдуме.

«Уже не первый год Орловская епархия принимает участие в этом прекрасном конкурсе, и многие талантливые участники из художественных и воскресных школ епархии становятся его победителями. Сбор работ будет осуществляться по адресу: Монастырская площадь, 1 до 27 октября», – уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Конкурс детского творчества направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной и мировой культуре, выявление и раскрытие молодых талантов, создание благоприятной среды для общения детей и подростков из разных стран и регионов. Принять участие в конкурсе могут школьники, воспитанники воскресных школ, студенты организаций среднего профессионального образования, обучающиеся организаций дополнительного образования.

Каждая конкурсная работа должна сопровождаться согласием на обработку персональных данных участника. Каждый участник может подать неограниченное количество работ. При этом работа должна быть выполнена только одним автором, причем в том же году. В котором проводится конкурс, то есть в 2025-м. Одна из номинаций называется «Православная икона». Принять в ней участие могут только ученики иконописных школ или мастерских. Эти работы должны быть выполнены с соблюдением канонов православной иконописи.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”