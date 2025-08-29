Орловцев будут штрафовать за фотографии мостов

Оперативный штаб Орловской области разъяснил подробности новых ограничений.

Напомним, они начали действовать с 22 августа.

“Орёлград” направил официальный запрос в областное правительство, чтобы уточнить все детали. Мы получили ответ за подписью Вадима Зыкова, начальника управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка идеятельности координационных органов Администрации губернатора и правительства Орловской области.

Как пояснил чиновник, запрет распространяется, в том числе, на публикацию и распространение в СМИ и средствах массовой коммуникации, включая интернет, “фото- и видеоматериалов, содержащих информацию о местах постоянной и временной дислокации подразделений, организации несения службы сил и средств правоохранительных органов, не допуская каких-либо исключений”.

То же самое касается фото- и видеоматериалов, которые содержат информацию о местах расположения сооружений систем связи. По закону к ним причисляются “объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи или кабелей связи”.

Также запрет относится к фото- и видеоматериалам, содержащим “информацию о местах расположения сооружений и систем (организации) охраны объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, а также автомобильных и железнодорожных мостов”.

“Данное требование распространяется как на сами объекты, так и на системы их охраны”, – уточнил представитель администрации губернатора.

Также чиновник указал, что запрет введён, в том числе, “на повторное опубликование и распространение фото-

и видеоматериалов”.

Напомним, что новые ограничения не касаются правоохранительных оганов и органов, входящих в единую систему государственной власти. Распространять информацию, опубликованную данными структурами, тоже могут все.

В остальном решение Оперативного штаба обязательно для всех жителей нашей области. Следить за его исполнением будет “группа контроля”, созданная при штабе.

Наказанием же станут административные штрафы:

на граждан – в размере трёх тысяч рублей,

на должностных лиц – двадцати тысяч рублей,

на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.

При повторном нарушении в течении года:

на граждан – в размере пяти тысяч рублей,

на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей,

на юридических лиц – ста тысяч рублей.

ИА “Орелград”