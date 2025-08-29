Орловец пошел в туалет и нашел гранату

Стали известны подробности дела о незаконном обороте оружия.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области, Урицкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, перевозка, хранение взрывного устройства). В суде было установлено, что подсудимый незаконно приобрел, перевез, а затем хранил ручную противопехотную осколочную гранату. Оружие изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в сентябре 2022 года. Подсудимый в судебном заседании виновным себя признал, но, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, от дачи показаний там отказался. Поэтому были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия. Из них следует, что молодой человек в тот день двигался по дороге на своем автомобиле марки «Газель». По пути он остановился на автостоянке, чтобы сходить в туалет.

В этот момент со стоянки выезжала военная техника, в частности, военные «КамАЗы» и «Уралы». Когда они уехали, подсудимый заметил, что возле туалета, установленного на улице, лежит предмет сферической формы, похожий на гранату. Молодой человек подчеркнул, что службу в армии он не проходил по состоянию здоровья и никогда не получал разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия.

Но из военных фильмов, роликов и различной литературы он знает, как выглядит оружие, взрывчатые устройства и т.д. Специальных познаний в этой области у него не имеется, но гранату в подозрительном предмете узнал. Он решил забрать ее себе домой, так как ему интересна военная техника, и хранить у себя дома как трофей. Приехав домой, полез в интернет, чтобы узнать, как открутить запал, чтобы обезвредить гранату.

Боеприпас молодой человек хранил у себя дома до апреля 2025 года, пока сам себя не разоблачил. В тот вечер подсудимый выпил алкоголя, затем сунул гранату в карман своих штанов и отправился к соседу, который в своем гараже тоже распивал спиртное. Между ними вспыхнул словесный конфликт, а затем произошла потасовка, в ходе которой из кармана выпала граната. Сосед тут же отскочил от своего оппонента и вызвал полицию.

«С учетом позиции государственного обвинителя судом подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчину обязали в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа и не реже двух раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

ИА “Орелград”