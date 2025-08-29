Орловская плотина оказалась в зоне риска

Прокуратуре пришлось добиваться надлежащего отношения к объекту через суд.

Как рассказали в ведомстве, гидротехническое сооружение находится в Урицком районе в деревне Малое Сотниково.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что собственник не осуществляет надлежащий контроль за объектом, а также не выполняет текущий ремонт и не занимается техническим обслуживанием. Всё это создавало угрозу разрушения плотины.

Прокуратура подала соответствующее исковое заявление, обязывающее собственника выполнить необходимые действия. Урицкий районный суд удовлетворил требования.

Исполнение решения находится на контроле ведомства.

ИА «Орелград»