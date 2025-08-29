Орловская плотина оказалась в зоне риска

29.8.2025 | 17:25 Закон и порядок, Новости

Прокуратуре пришлось добиваться надлежащего отношения к объекту через суд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в ведомстве, гидротехническое сооружение находится в Урицком районе в деревне Малое Сотниково.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что собственник не осуществляет надлежащий контроль за объектом, а также не выполняет текущий ремонт и не занимается техническим обслуживанием. Всё это создавало угрозу разрушения плотины.

Прокуратура подала соответствующее исковое заявление, обязывающее собственника выполнить необходимые действия. Урицкий районный суд удовлетворил требования.

Исполнение решения находится на контроле ведомства.

