Экс-инспектора ДПС обвиняют в получении взятки

Дело передано в суд.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, экс-сотруднику Дорожно-патрульной службы вменяют 290 УК, часть 3.

Предварительно установлено, что преступление произошло в Орле на улице Пушкина 19 июня этого года. Тогда действующий сотрудник ГАИ взял с мужчины 37 рублей. В обмен на это он не стал проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а также составлять протокол об административном правонарушении. Уточняется, что речь шла именно об управлении транспортом в нетрезвом состоянии.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении», – отметили в СУ СКР по Орловской области. Он ждал суда под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов Управления МВД России по Орловской области.

