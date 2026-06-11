За разглашение сведений о доходах чиновников будут наказывать

Орловские чиновники будут отчитываться о доходах по новым правилам.

В Орле начало действовать новое положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для муниципальных служащих и кандидатов на должности в органах местного самоуправления. Ранее его на своем очередном заседании утвердил Орловский городской Совет народных депутатов. Из преамбулы документа следует, что он был разработан в соответствии с обновленным федеральным законодательством, включая Федеральный закон от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Новое положение определяет, кто именно, когда и в каком порядке должен подавать декларации. В частности, депутатский корпус утвердил перечень должностей, подпадающих под новые требования. В него включены сотрудники самого городского парламента от руководителя аппарата до специалистов II категории, администрации города Орла – от главы до специалистов II категории, а также Контрольно-счетной палаты города Орла – от начальника отдела до специалистов II категории. Также должны отчитываться помощники и советники председателя горсовета, его заместителей и мэра города.

Из документа следует, что уже при поступлении на муниципальную службу гражданин обязан представить сведения о доходах за календарный год, предшествующий году подачи документов. Также он должен отчитаться об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов. Аналогичные сведения подаются и на его супругу (супруга), и на несовершеннолетних детей.

Для действующих муниципальных служащих установлен срок – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Отчитываться нужно о доходах, полученных с 1 января по 31 декабря, и об имуществе на конец этого периода. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Контроль осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В документе подчеркнуто, что все предоставляемые сведения относятся к информации конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к государственной тайне. Запрещается использовать эти данные для определения платежеспособности служащего или его семьи, а также для сбора пожертвований в какие-либо фонды или организации. За разглашение сведений или использование их в не предусмотренных законом целях виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если по объективным причинам муниципальный служащий не может представить данные о доходах и имуществе супруги (супруга), этот факт подлежит рассмотрению соответствующими комиссиями органа местного самоуправления. Добавим, что сами декларации заполняются по форме, утвержденной президентом РФ, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».

ИА “Орелград”