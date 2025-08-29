В Орловской области началась установка контейнеров для плавного перехода на новый способ сбора отходов в частном секторе

С 1 сентября 2025 года в сельских поселениях и районах малоэтажной застройки Орловской области вводятся изменения в законодательстве относительно бестарного (мешкового) способа сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Чтобы минимизировать неудобства для жителей и не допустить образования свалок, региональный оператор по обращению с ТКО «Зеленая роща» совместно с органами местного самоуправления приступил к расстановке контейнеров в местах, где ранее был мешковой сбор.

Ключевой мерой, призванной обеспечить плавный переход на новые правила, стала установка стационарных контейнеров. Уже сейчас в Заводском районе города Орла расставлено 12 новых контейнеров по улицам: 2-я Пушкарная, Зеленый берег, Корчагина, Островского и Царев брод. Для этой цели были выделены новые пластиковые контейнеры серого цвета объемом 1,1 куб. м (некоторые из них на фото). Это позволит жителям данных улиц отказаться от необходимости подстраиваться под строгий график вывоза мусора и избежать риска получения штрафа за оставление мешков на земле. В ближайшие дни в планах установить еще около 20 контейнеров в Заводском районе на улице Пойменной, Кривцова, Отрадной, Полигонной, Тимерязева, Менделеева, Дружбы, по пер. Канатному, Лужковскому, Приокскому, Ново-Лужковскому, Ковыльному.

«Мы понимаем, что переход на новый формат требует изменения привычек, и главная наша задача — предложить жителям комфортную и законную альтернативу, — комментирует главный инженер регоператора Роман Викторович Субботин, — Установка контейнеров решает сразу несколько проблем: мусор не складируется на улицах, его не растаскивают животные, и главное — ими можно пользоваться в любое время. Оснащение улиц частного сектора контейнерами в Заводском районе — это значимый шаг для изменения ситуации по сбору отходов в регионе в лучшую сторону».

Всего по городу Орлу планируется поставить около 55 контейнеров в местах, где сейчас определен мешковой сбор отходов. Аналогичная работа ведется и в районах области, где сбор отходов осуществляется бестарным способом. Напомним, что в 2025 году «Зеленая роща» закупила 1000 новых контейнеров, 250 из которых были переданы г. Орлу, а остальные распределены по районам области для улучшения инфраструктуры в сфере обращения с отходами.

Напоминаем о новых правилах:

С 1 сентября складирование мусорных мешков на земле, обочинах дорог или у заборов будет приравнено к административному правонарушению.

Штраф для граждан составит от 2 000 до 3 000 рублей.

Перевозчик будет забирать отходы только из установленных контейнеров или непосредственно из рук жителей строго в момент приезда мусоровоза по графику.

Для жителей, которые пока остаются на мешковом способе сбора:

Местные администрации обязаны согласовать с регоператором и довести до сведения жителей место сбора отходов и график движения мусоровозов. Выносить мешки к точке погрузки необходимо будет непосредственно во время приезда спецтехники.

Как инициировать установку контейнеров в своем районе?

Активным жителям и органам территориального общественного самоуправления (ТОС/«уличкомы») необходимо направить коллективное заявление в местную администрацию с просьбой обустроить места накопления отходов. После этого региональный оператор обеспечит вывоз ТКО.

Дополнительные вопросы можно задать на горячей линии регоператора 48-10-04.

Социальная реклама. ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527.