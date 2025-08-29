Спикер облсовета призвал орловцев сохранять спокойствие и бдительность

29.8.2025 | 11:17 Новости, СВО

Леонид Музалевский высказался по поводу ночной атаки БПЛА.

Фото: Пресс-служба облсовета

Сообщение появилось в его официальных соцсетях.

«Земляки! Призываю всех сохранять спокойствие и бдительность. Главная цель таких атак – посеять панику. Не дадим врагу этого добиться!» – написал он.

Также председатель областного совета подтвердил, что, по уточнённой информации, в результате атаки врага в Орле оказался повреждён многоквартирный дом, а также автомобильный транспорт, а в Орловском муниципальном округе — два частных дома. Кроме того, он подтвердил сведения о четверых пострадавших.

«Им оказывается помощь. Все экстренные службы работают на местах. Ситуация под контролем», – рассказал глава Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»


