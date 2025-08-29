В Орловском областном суде на время выборов организовали дежурство

29.8.2025 | 11:56 Новости, Политика

12, 13, 14 сентября жители столицы региона голосуют за своих кандидатов в Горсовет. 

Фото: Избирательная комиссия Орловской области

Дежурство организовано для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с защитой избирательных прав граждан в период проведения избирательной кампании. 

График работы: 

12 сентября: с 16:45 до 20:00 

Большакова Т.Н. 

Михайлова Ю.А. 

13 сентября: с 08:00 до 20:00 

Чуряев А.В. 

Самохвалов А.А. 

14 сентября: с 08:00 до 20:00 

Альянова Е.Л. 

Труханова А.И. 

Телефон для связи: 8 (4862) 41 19 55. 

По данным Избирательной комиссии Орловской области, по состоянию на 25 августа в выборах депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва участвуют 378 кандидатов от избирательных объединений и самовыдвиженцы. 

ИА “Орелград”


