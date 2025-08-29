В Орловском областном суде на время выборов организовали дежурство

12, 13, 14 сентября жители столицы региона голосуют за своих кандидатов в Горсовет.
Дежурство организовано для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с защитой избирательных прав граждан в период проведения избирательной кампании.
График работы:
12 сентября: с 16:45 до 20:00
Большакова Т.Н.
Михайлова Ю.А.
13 сентября: с 08:00 до 20:00
Чуряев А.В.
Самохвалов А.А.
14 сентября: с 08:00 до 20:00
Альянова Е.Л.
Труханова А.И.
Телефон для связи: 8 (4862) 41 19 55.
По данным Избирательной комиссии Орловской области, по состоянию на 25 августа в выборах депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва участвуют 378 кандидатов от избирательных объединений и самовыдвиженцы.
ИА “Орелград”