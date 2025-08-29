В Орловском областном суде на время выборов организовали дежурство

12, 13, 14 сентября жители столицы региона голосуют за своих кандидатов в Горсовет.

Дежурство организовано для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с защитой избирательных прав граждан в период проведения избирательной кампании.

График работы:

12 сентября: с 16:45 до 20:00

Большакова Т.Н.

Михайлова Ю.А.

13 сентября: с 08:00 до 20:00

Чуряев А.В.

Самохвалов А.А.

14 сентября: с 08:00 до 20:00

Альянова Е.Л.

Труханова А.И.

Телефон для связи: 8 (4862) 41 19 55.

По данным Избирательной комиссии Орловской области, по состоянию на 25 августа в выборах депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва участвуют 378 кандидатов от избирательных объединений и самовыдвиженцы.

ИА “Орелград”