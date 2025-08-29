На Орловщине поставили на учёт 451 укрытое преступление

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Информация была озвучена на Координационном совещании глав правоохранительных органов нашего региона. Там обсуждали соблюдение законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Подобные нарушения «по-прежнему носят распространенный характер», – признали в прокуратуре. За шесть месяцев текущего года в Орловской области прокуроры выявили около 18 тысяч таких случаев.

Речь идёт о неполном проведении процессуальных проверок, затягивании сроков рассмотрения заявлений и сообщений, предварительного расследования, а также о вынесении следствием незаконных решений.

Так, за указанный период, после того, как прокуроры отменили незаконные решения об отказах в возбуждении дел, было заведено 392 уголовных дела. На учёт поставили 451 укрытое преступление. Также по результатам аналогичной работы было направлено в суд около 100 дел.

Всего по подобным фактам прокуроры внесли в адрес руководителей правоохранительных органов около 3000 требований и представлений. После этого к дисциплинарной ответственности привлекли примерно 2600 должностных лиц.

ИА «Орелград»