Орловцы зарабатывают почти по три МРОТ

Статистики оценили уровень и динамику роста зарплат в Орловской области.

В Орловской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2025 года составила 68 040 рублей. По сравнению с маем 2025 года она увеличилась на 7,9 процента, а по сравнению с июнем предыдущего года – на 13,6 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2025 года выросла по сравнению с июнем 2024 года на 3,1 процента. Такие данные обнародовал Орелстат.

Ранее статистики подсчитали, что заработная плата работников предприятий и организаций Орловской области в 2,8 раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Данные были озвучены по итогам анализа зарплат в регионе за май. Напомним, минимальный размер оплаты труда един для всей страны. Он действует с 1 января 2025 года и составляет 22 440 рублей в месяц, установлен федеральным центром на весь текущий год. Стоит сказать, что в январе 2025 года заработная плата орловцев превышала МРОТ в 2,5 раза, в марте – в 2,6 раза. В апреле она превысила МРОТ в 2,8 раза и в мае сохранила это соотношение.

Что касается величины прожиточного минимума трудоспособного населения, то она, начиная с 1 января 2025 года, составляет 17 976 рублей в месяц. В данном случае соотношение оказалась еще выше. Так, в январе и феврале 2025 года заработная плата орловцев превышала прожиточный минимум в 3,2 раза, в марте – в 3,3 раза, в апреле и мае – в 3,5 раза. В разрезе отраслей комфортнее всего чувствуют себя работники финансовой и страховой деятельности, средний заработок которых примерно в 4,8 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения и в 3,8 раза превышает МРОТ.

Самыми «бедными» в рейтинге являются работники образования, здравоохранения сферы социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Однако и у них средняя зарплата примерно в 2,3 раза превышает МРОТ и в 2,8 раза превышает величину прожиточного минимума. В мае их средний заработок составлял около 52 тысяч рублей, но в июне он подрос примерно до 56 тысяч рублей в месяц.

