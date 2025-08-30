Ливны увеличили расходы на 13 процентов

30.8.2025 | 9:00 Новости, Экономика

Власти города представили отчет об исполнении бюджета.

Администрация города Ливны. Фото: www.google.com/maps

Администрация города Ливны утвердила отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2025 года. Согласно ему доходы за отчетный период времени составили 801,151 миллиона рублей, расходы – 879,963 миллиона рублей, дефицит бюджета – 78,811 миллиона рублей. Исполнение бюджета по доходам составило 47,1 процента от годового плана. Наибольшую долю в доходах составили безвозмездные поступления, которых город получил на общую сумму 558,827 миллиона рублей. Это 50,9 процента от годовых назначений.

Налоговые и неналоговые поступления принесли в местную казну еще 242,324 миллиона рублей, при этом годовой план по собственным доходам пока исполнен на 40,2 процента. По некоторым видам налогов доходы возросли. Например, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принес в казну 29,593 миллиона рублей, что на 26,6 процента больше, чем было годом ранее. Власти объясняют это ростом выручки от продаж и увеличением объема выполненных работ.

Единый сельскохозяйственный налог пополнил казну на 3,765 миллиона рублей, что на 83 процента превысило прошлогодний показатель. Тут финансисты говорят об увеличении налоговой базы в связи с ростом доходов от объема продаж. Продажа патентов на ведение предпринимательской деятельности в этом году обогатила бюджет города Ливны на 10,614 миллиона рублей, по сравнению с прошлым годом данные поступления выросли на 11 процентов. Еще 6,893 миллиона рублей в бюджет принес земельный налог, сборы которого увеличились на 16,7 процента.

Исполнение бюджета города Ливны по расходам за первое полугодие 2025 года составило 48,3 процента от утвержденного годового плана, В целом расходная часть увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 102,363 миллиона рублей, или на 13,2 процента. В пояснительной записке администрации райцентра указано, что на реализацию национальных проектов, в частности, в первой половине 2025 года было направлено 98,697 миллиона рублей, или 11,2 процента всех расходов бюджета. А 85,7 процента расходов бюджета города Ливны, или 754,185 миллиона рублей, пришлось на реализацию 21 муниципальной программы.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования