Ливны увеличили расходы на 13 процентов

Власти города представили отчет об исполнении бюджета.

Администрация города Ливны утвердила отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2025 года. Согласно ему доходы за отчетный период времени составили 801,151 миллиона рублей, расходы – 879,963 миллиона рублей, дефицит бюджета – 78,811 миллиона рублей. Исполнение бюджета по доходам составило 47,1 процента от годового плана. Наибольшую долю в доходах составили безвозмездные поступления, которых город получил на общую сумму 558,827 миллиона рублей. Это 50,9 процента от годовых назначений.

Налоговые и неналоговые поступления принесли в местную казну еще 242,324 миллиона рублей, при этом годовой план по собственным доходам пока исполнен на 40,2 процента. По некоторым видам налогов доходы возросли. Например, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принес в казну 29,593 миллиона рублей, что на 26,6 процента больше, чем было годом ранее. Власти объясняют это ростом выручки от продаж и увеличением объема выполненных работ.

Единый сельскохозяйственный налог пополнил казну на 3,765 миллиона рублей, что на 83 процента превысило прошлогодний показатель. Тут финансисты говорят об увеличении налоговой базы в связи с ростом доходов от объема продаж. Продажа патентов на ведение предпринимательской деятельности в этом году обогатила бюджет города Ливны на 10,614 миллиона рублей, по сравнению с прошлым годом данные поступления выросли на 11 процентов. Еще 6,893 миллиона рублей в бюджет принес земельный налог, сборы которого увеличились на 16,7 процента.

Исполнение бюджета города Ливны по расходам за первое полугодие 2025 года составило 48,3 процента от утвержденного годового плана, В целом расходная часть увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 102,363 миллиона рублей, или на 13,2 процента. В пояснительной записке администрации райцентра указано, что на реализацию национальных проектов, в частности, в первой половине 2025 года было направлено 98,697 миллиона рублей, или 11,2 процента всех расходов бюджета. А 85,7 процента расходов бюджета города Ливны, или 754,185 миллиона рублей, пришлось на реализацию 21 муниципальной программы.

