Ливны столкнулись с проблемой при оказании бесплатной юрпомощи

Имеющим право на такую помощь приходится ездить в Орел.

На совещании в администрации города Ливны обсудили вопрос пробации. Так называется совокупность мер, применяемых в отношении нескольких категорий осужденных. Закон о пробации в России был принят в 2023 году, затем аналогичные нормы появились и в региональной нормативной базе. Пробация предусматривает оказание государством помощи тем, кто отбыл наказание или завершает его отбытие, кто при этом оказался в трудной жизненной ситуации. То есть речь идет о процессах ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, а также о защите прав и законных интересов указанных граждан.

Как сообщили в администрации Ливен, с информацией по данному вопросу на совещании выступила старший инспектор группы пробации филиала Уголовно-исполнительной инспекции по Ливенскому района Анна Чумакова. Она подчеркнула, что пробация в России – это не вид наказания, а форма помощи лицам, попавшим в уголовно-исполнительную систему. Ее целями являются коррекция социального поведения лиц, в отношении которых применяется пробация, и предупреждение совершения ими новых преступлений.

«По итогам 2024 года и первого полугодия 2025 наиболее актуальными направлениями содействия являлись: консультирование по социальным и правовым вопросам, содействие в трудоустройстве, содействие в получении государственной социальной помощи на основании социального контракта, – перечислила Анна Чумакова. – Стоит отметить, что в городе и районе нет возможности оказания бесплатной юридической помощи. Заключено соглашение с Ассоциацией юристов России, которые готовы оказывать бесплатную юридическую помощь. Однако нуждающимся лицам приходится ездить в город Орел, что представляет для них значительные материальные траты».

Она добавила, что процедура пробации применяется к людям, которые подвергнуты к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, и иным мерам уголовно-правового характера, а также к освобожденным из мест лишения свободы и обратившихся с заявлением об оказании содействия. Содействие в трудоустройстве в Ливнах оказывается во взаимодействии с местным центром занятости населения, в консультировании по социальным вопросам и оказании социальной помощи – с центром социальной защиты населения.

ИА “Орелград”