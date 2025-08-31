Детсад без забора под Орлом оказался небезопасным

Прокуратура потребовала обнести учреждение сплошным ограждением.

Нарушение требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов образования выявила в Новодеревеньковском районе прокуратура. Вскрыто оно было во время проведения проверки местного детского сада. В частности, прокурорские работники выявили нарушения санитарных правил и законодательства о противодействии терроризму, а именно пункта 2.2.1 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Материалы проверки легли в основу искового заявления, с которым Новодеревеньковский межрайонный прокурор, действовавший в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд. Ответчиком стало само дошкольное образовательное учреждение. Главная претензия надзорного ведомства сводилась к тому, что на территории детского сада отсутствует ограждение протяженностью 20 метров. И это как минимум снижает уровень антитеррористической защищенности объекта.

«В судебном заседании прокурор просил суд обязать ответчика оборудовать территорию дошкольного образовательного учреждения, поскольку выявленные нарушения приводят к нарушению прав граждан, несовершеннолетних, находящихся в здании учреждения, на охрану их жизни и здоровья. Представитель ответчика не отрицал факт указанных нарушений», – информирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

В своем решении суд указал, что в соответствии с пунктом 2.2.1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации собственная территория хозяйствующего субъекта, осуществляющего образовательную деятельность, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями. То есть действующее законодательство предусматривает обязательное ограждение образовательных учреждений. С точки зрения закона, сплошной забор по всему периметру, без дыр и разрывов, необходим для пресечения преступлений террористической направленности. А его установка является мерой по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и работников.

«Исковые требования прокурора были удовлетворены и поскольку проведение работ по ограждению территории связано с необходимостью совершения ответчиком комплекса мероприятий, требующих временных и финансовых затрат, судом был установлен срок для исполнения решения суда в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу. Решение суда в законную силу не вступило», – добавили в пресс-службе суда.

ИА “Орелград”