Мценские власти повысят популярность своего сайта

Такова одна из целей обновленной муниципальной программы.

Администрация Мценского района в новой редакции утвердила паспорт муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Мценского района». Как следует из преамбулы документа, программа представляет собой систему мероприятий, направленных на создание и развитие единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций.

«Это позволит администрации Мценского района проводить единую информационную политику, скоординировать действия структурных подразделений, администраций сельских поселений, более тесно сотрудничать с хозяйствующими субъектами и гражданами для достижения социально значимых результатов в ходе реализации планов социально района, – говорится в документе. – Объектом регулирования программы является создание управления информационными потоками и поддержки принятия решений».

Старт программа взяла еще в 2023 году. Ее действие рассчитано по 2027 год включительно. В обновленном паспорте местные власти скорректировали объемы финансирования. Так, на 2025 год запланировано выделение 861,4 тысячи рублей, на 2026 и 2027 годы – по 930,5 тысячи рублей. Финансирование обеспечивается за счет местной казны. В случае успешной реализации программы власти ожидают прироста на 60 процентов количества посетителей официального сайта администрации района.

Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме муниципальных услуг также должна возрасти до 60 процентов. Количество запросов, полученных по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия, должно составить не менее 600 единиц. А структурные подразделения администрации района должны быть на 100 процентов оснащены современными техническими средствами и программным обеспечением.

Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота, в общем количестве рабочих мест составит не менее 40 процентов. При этом каждое рабочее место должно быть обеспечено персональным компьютером со средствами защиты информации. Кроме того, в рамках программы планируется провести не менее 25 мероприятий, в том числе семинаров и конференций, по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий.

